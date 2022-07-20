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Происшествия20 июля 2022 11:38

В Мценске горел многоквартирный жилой дом

Жильцов эвакуировали спасатели
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Мценске горел многоквартирный жилой дом. Жильцов эвакуировали спасатели.

О возгорании сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Вызов поступил 20 июля в 12.14. На место были отправлены три пожарных состава. У дома выгорела кровля.

Прокуратура региона проведет проверку. Сейчас из многоквартирного жилого дома на улице Заводской жителей эвакуируют в пункты временного размещения, рассказали в пресс-службе ведомства.

Соблюдение прав орловцев и оказание им помощи находится на контроле у надзорного ведомства.