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Общество20 июля 2022 9:12

В Южном переулке Орла и на соседних улицах не будет воды 21 июля

Коммунальщики будут чинить водовод
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле 21 июля снова пройдет отключение водоснабжения. На этот раз краны пересохнут в домах жителей Южного переулка и прилегающих к нему улиц.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, со ссылкой на диспетчера водоканала, отключат воду с 9 утра до 9 вечера. Коснутся неудобства следующих домов: частный сектор по Южному переулку, улица Шульгина, 145, 145а, двухэтажные дома по улице Моховской, а также «Орелмебель» и школа №33 окажутся в зоне отключения воды.

Причина - аварийно-восстановительными работы на водоводе д-500мм.