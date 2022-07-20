В ДТП с "Ладой" в Советском районе Орла пострадала водитель "Форда"

В ДТП пострадала водитель иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

При ДТП в Советском районе Орла получила травмы водитель иномарки. 19 июля на Октябрьской столкнулись "Лада Веста" и "Форд Фокус".

Авария произошла в вечернее время, в районе фундаментальной библиотеки ОГУ. За рулем "Форда" была 37-летняя женщина, она вела автомобиль в сторону Болховского шоссе. Примерно в 18.40 ее машину сзади протаранил 44-летний мужчина на "Ладе".

Водитель отечественного авто не пострадал, а вот даме, сидевшей за рулем иномарки досталось.

- За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.