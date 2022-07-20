В Орловской области началась уборка урожая

Уборка зерна началась в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

На Орловской области началась уборка урожая. Зерноуборочная техника вышла на поля Ливенского района.

Убирают зерно несколько хозяйств самого южного района области. Всего им предстоит собрать урожая больше чем с 37 тысяч гектар.

- Сельскохозяйственными культурами в районе заняты 125, 6 тысяч гектар, свыше 70 тысяч из них зерновыми яровыми и озимыми культурами. Уборочная с каждым днем набирает обороты, в ней будут задействованы более 200 комбайнов, преимущественно высокопроизводительных современных агрегатов, – рассказала начальник отдела сельского хозяйства администрации Ливенского района Ольга Головина.