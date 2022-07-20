Мэр пригласил жителей Орла на приемку отремонтированной улицы Ломоносова

Орловцы могут поучаствовать в приемке улицы Ломоносова. Фото: Юрий Парахин, Вконтакте

В Орле закончился ремонт улицы Ломоносова, впереди приемка. Участие в ней могут принять и и жители: мэр предложил орловцам высказать имеющиеся замечания.

- Подрядчик готовит улицу Ломоносова к сдаче. Заверяет, что осталась лишь уборка. Прошел – действительно много мусора на зеленой зоне. Но есть и другие серьезные недоделки, которые, надеюсь, не останутся незамеченными. Уважаемые друзья, я прошу присоединиться к приемке и вас! - написал Юрий Парахин на своей официальной страничке Вконтакте.

Пожелания и замечания жители города могут написать в личку мэру или в комментариях на странице. Некоторые орловцы уже поспешили высказать свое мнение касательно ремонта. Горожан не устроили волнообразная плитка, вырубленные деревья, отсутствие газона и участки, которые остались без асфальта.