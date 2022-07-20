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Происшествия20 июля 2022 6:30

В Орле юноша на "Ладе" сбил велосипедистку

Женщина получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадала велосипедистка

В ДТП пострадала велосипедистка

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле молодой водитель на легковушке "Лада Гранта" сбил велосипедистку. Женщина пострадала в аварии.

ДТП случилось 19 июля в районе Тургеневского моста. Примерно в половине четвертого часа дня 19-летний парень ехал за рулем "Лады" по улице Правый берег реки Орлик в сторону улицы Ленина. Навстречу в этот момент двигалась 54-летняя женщина на велосипеде. Автомобиль и двухколесный транспорт столкнулись.

- В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.