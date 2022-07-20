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Общество20 июля 2022 5:58

В Орле отметили день органов пожарного надзора

Подразделение МЧС отпраздновало 95-ю годовщину
Нина СОКОЛОВА
Подразделение МЧС отпраздновало 95-ю годовщину

Подразделение МЧС отпраздновало 95-ю годовщину

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле отметили день создания органов государственного пожарного надзора. Подразделение МЧС отпраздновало 95-ю годовщину.

В этом году государственному пожарному надзору МЧС исполнилось 95 лет. В честь почти векового юбилея в первой пожарно-спасательной части Орла прошло торжественное мероприятие. Его гостями стали руководство и личный состав орловского МЧС, а также ветераны пожарной охраны. По традиции, во время торжества чествовали и поздравляли всех причастных к празднику.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сотрудникам и ветеранам службы вручили ведомственные награды МЧС России, почетные грамоты и благодарности Губернатора области, облсовета и администрации города.Закончилось мероприятие выступлением кадетского отряда и музыкального коллектива МЧС.