В Орле отметили день органов пожарного надзора

Подразделение МЧС отпраздновало 95-ю годовщину Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле отметили день создания органов государственного пожарного надзора. Подразделение МЧС отпраздновало 95-ю годовщину.

В этом году государственному пожарному надзору МЧС исполнилось 95 лет. В честь почти векового юбилея в первой пожарно-спасательной части Орла прошло торжественное мероприятие. Его гостями стали руководство и личный состав орловского МЧС, а также ветераны пожарной охраны. По традиции, во время торжества чествовали и поздравляли всех причастных к празднику.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сотрудникам и ветеранам службы вручили ведомственные награды МЧС России, почетные грамоты и благодарности Губернатора области, облсовета и администрации города.Закончилось мероприятие выступлением кадетского отряда и музыкального коллектива МЧС.