Орловская область отправила в Киргизию 720 тонн озимой пшеницы

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Архив "КП"
Орловская область отправила в Киргизскую Республику озимую пшеницу. Перед отправкой зерно прошло проверку Россельхознадзора на качество и соответствие требованиям.
Семена озимой пшеницы двух сортов, предназначенные для отправки, прошли карантинный фитосанитарный контроль.
- Продукция соответствует установленным нормам. Фитосанитарное состояние, сортовые и посевные качества подтверждены заключениями и протоколами лабораторных испытаний, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
В общей сложности в Киргизскую Республику поездом отправили 720 тонн семян.