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Общество19 июля 2022 13:42

Орловская область отправила в Киргизию 720 тонн озимой пшеницы

Зерно прошло проверку на качество
Нина СОКОЛОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Архив "КП"

Орловская область отправила в Киргизскую Республику озимую пшеницу. Перед отправкой зерно прошло проверку Россельхознадзора на качество и соответствие требованиям.

Семена озимой пшеницы двух сортов, предназначенные для отправки, прошли карантинный фитосанитарный контроль.

- Продукция соответствует установленным нормам. Фитосанитарное состояние, сортовые и посевные качества подтверждены заключениями и протоколами лабораторных испытаний, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В общей сложности в Киргизскую Республику поездом отправили 720 тонн семян.