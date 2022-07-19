Перенос сроков капремонта домов в Орле грозит обернуться уголовным делом

Перенос сроков капремонта может обернуться уголовкой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области сдвиг сроков капитального ремонта многоэтажек грозит обернуться уголовным делом. Прокуратура признала незаконным ранее изданное региональным Правительством постановление о переносе капремонта пятисот многоэтажек.

- В отношении 556 домов произвольно изменены сроки ремонтных работ. Вместе с тем, собственники соответствующих многоквартирных домов решение о переносе срока капитального ремонта не принимали. Органами власти при принятии указанного решения не приняты во внимание сведения о фактическом износе основных конструктивных элементов домов, срок ремонта которых перенесен, в связи с чем объективные основания для переноса срока их ремонта отсутствуют, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В итоге заместителю губернатора внесено представление. А материалы проверки прокуратура передала в следком для решения вопроса о возбуждении дела по уголовной статье "Халатность".