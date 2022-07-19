В Орловской области осудили 49-летнего мужчину, избившего свою мать до смерти. Ближайшие 13 лет житель Ливен проведет в колонии строгого режима.

Трагедия случилась в начала мая прошлого года в Ливнах. Поругавшись со своей матерью, орловец избил ее руками по голове. Женщина скончалась на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Помимо этого, ливенец попался и на наркопреступлениях: он незаконно выращивал запрещенные растения прямо в своей спальне, а также хранил наркотики в диване. За это он также попал под уголовную ответственность.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.