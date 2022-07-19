На день города орловцев ждет выставка-ярмарка Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орел на День города приедут ремесленники из соседних областей. На большой выставке-ярмарке представят изделия из глины, дерева, соломы, бижутерию и другие творческие работы.

Творения ремесленников из Орла и других регионов разместят на выставке в областном центре на День города. В экспозицию войдут игрушки из глины, вязаные и соломенные куклы, деревянные изделия, украшения ручной работы, посуда и салфетки с мотивами «орловского списа». В пресс-службе городской администрации отметили, что в ремесленных точках мастера также представят изделия с символикой Орла.

Какие мероприятия ждут орловцев 5 августа пока не анонсировалось. Следите за новостями на нашем сайте.