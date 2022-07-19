Орловцев приглашают на выставку, посвященную народному артисту Петру Воробьеву

Орловцев приглашают на книжную выставку, посвященную народному артисту России Петру Воробьеву. Познакомиться с экспозицией можно в Бунинке до конца июля.

Выставка «Палитра актерской судьбы Петра Воробьева» открылась сегодня, 18 июля, в отделе краеведческих документов Бунинки. Экспозицию приурочили к юбилею народного артиста, которому исполнилось 80 лет. Петр Воробьев является лауреатом Тургеневской премии. Кроме того, он активно принимал участие в различных Всероссийских и зарубежных фестивалях. В пресс-службе Правительства области уточнили, что на выставке представлены книги и очерки об Орловском государственном академическом театре, издания о творчестве актера, а также газетные публикации.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до конца июля.

ул. Максима Горького, 43

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