На встречке орловской дороги иномарка столкнулась с отечественной легковушкой

На орловской дороге столкнулись два легковых авто, двое пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Выехавшая на встречку иномарка столкнулась с «Девяносто девятой» на орловской трассе. Пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки.

Авария случилась 18 июля в час дня. «Ниссан Альмера» двигался со стороны поселка Набережный в сторону Ливен. 49-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Девяткой». В итоге травмы получили водитель и девушка-пассажир «ВАЗа».

В отделе пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировали 10 ДТП. В результате аварий шесть человек травмировались и один погиб.