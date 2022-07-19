Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2022 11:02

В пожаре на улице Пархоменко Орла погиб пожилой мужчина

В ночное время горел четырехквартирный дом
Источник:kp.ru
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Орле при ночном пожаре погиб мужчина. Огонь охватил дом на четыре квартиры, расположенный на улице Пархоменко.

Очевидцы позвонили в МЧС глубокой ночью, в третьем часу. Пожарные прибыли на место ЧП, где уже разбушевался огонь. К трем часам в одной из выгоревших квартир было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

- В результате пожара в одной из квартир огнем частично повреждено помещение кухни, закопчены две жилые комнаты, кровля обрушилась. На месте работали сотрудники 1, 3, 5 и специализированной пожарно-спасательных частей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину возгорания предстоит установить специалистам чрезвычайного ведомства.