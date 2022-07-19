В пожаре на улице Пархоменко Орла погиб пожилой мужчина

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП" Фото: Архив "КП"

В Орле при ночном пожаре погиб мужчина. Огонь охватил дом на четыре квартиры, расположенный на улице Пархоменко.

Очевидцы позвонили в МЧС глубокой ночью, в третьем часу. Пожарные прибыли на место ЧП, где уже разбушевался огонь. К трем часам в одной из выгоревших квартир было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

- В результате пожара в одной из квартир огнем частично повреждено помещение кухни, закопчены две жилые комнаты, кровля обрушилась. На месте работали сотрудники 1, 3, 5 и специализированной пожарно-спасательных частей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину возгорания предстоит установить специалистам чрезвычайного ведомства.