Снова грозы, град и сильный ветер надвигаются на Орловскую область

В Орловской области опять ожидается непогода Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ближайшие сутки в Орловской области вновь ожидается капризная погода. В МЧС жителей региона предупреждают: 19-20 июля будет лить дождь, греметь гром и дуть сильный ветер.

По прогнозу регионального гидрометцентра, с 21 часа 19 июля по 21 час 20 июля на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 м/с. На термометрах от +8 до +13 градусов в ночное время, днем от +18 до +23.

В региональном главке МЧС орловцам напоминают, что при сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, а также находиться рядом с шаткими конструкциями. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.