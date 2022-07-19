«Ростелеком» представил аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в Орле

В ходе беседы стороны обсудили возможности внедрения на территории региона аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Специалисты цифрового провайдера рассказали о преимуществах решения на примере Брянска, где система уже работает.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Безопасность — базовая потребность человека, обеспечение которой является одной и первостепенных задач для власти и силовых структур. Внедрение АПК “Безопасный город” упрощает процесс контроля общественного порядка, предупреждает правонарушения. Решение объединяет на единой платформе различные информационные системы мониторинга и реагирования: дежурно-диспетчерские службы, службу “112”, комплексы фотовидеофиксации и видеонаблюдения, системы оповещения населения».

На сегодняшний день отдельные элементы «Безопасного города» — видеонаблюдение и видеоанализ — внедрены в 73 регионах РФ. В Центральном федеральном округе система работает в Липецке, Иванове, Воронеже, Брянске, Клинцах и Курске.

Ознакомиться с реализованными инфраструктурными проектами компании можно на сайте «Ростелекома».