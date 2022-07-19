Фото: Ольга Супонева

В Орловской области направят 4,5 миллиарда рублей на ремонт дорог. Их распределят на несколько проектов и программ.

Аппаратное совещание прошло в областной администрации, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

На национальный проект «Безопасные качественные дороги» направят 867 миллионов рублей, две федеральные программы – 861 миллион. На проекты, финансируемые из дорожного Фонда Орловской области доведено 628 миллионов рублей.

В планах отремонтировать 11 дорог, протяженностью 66 километров. Дороги находятся в Орловском, Мценском, Урицком, Залегощенском, Верховском, Ливенском и Корсаковском районах.

В Сосковском районе на реке Крома начали ремонтировать мост за 25 миллионов рублей. В Корсаковском аналогичные работы проводятся на реке Филенка, а в Должанском – на реке Тим.