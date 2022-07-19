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Происшествия19 июля 2022 8:04

Двоих молодых жителей Орла поймали на попытке сбыта наркотиков

На 19-летнего и 17-летнего горожан завели уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле двоих молодых людей задержали при попытке сбыта крупной партии наркотиков. На 19-летнего и 17-летнего орловцев завели уголовное дело.

- По данным следствия, в июне 2022 года 19-летний и 17 летний жители города Орла приобрели наркотическое средство в крупном размере и с целью сбыта пытались поместить его в тайники на участке местности в Северном районе, однако не довели свой преступный умысел до конца, так как наркотическое средство было изъято у них сотрудниками полиции по пути следования, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Оба орловца в настоящее время задержаны, в ближайшее время суд выберет для них меру пресечения. Расследование продолжается. По закону, обоим могут грозить долгие годы за решеткой.