Фото: газета "Приокская Нива"

На благоустройство территорий в Глазуновском районе направили 4,3 миллиона рублей. Рабочие уже заасфальтировали дворы и установили скамейки.

В пресс-службе Правительства Орловской области рассказали, что Глазуновский район получит около 4,3 миллиона рублей в 2022 году. За 1,9 миллиона планируется благоустроить площадь и сквер на улице Ленина в Глазуновке, а за 2,4 миллиона – дворы в Октябрьском переулке.

Часть работ уже выполнена. У дворов появился асфальт, урны и скамейки, установлены бордюры. На общественных территориях появилась брусчатка, лавки и новое освещение.

На ремонт дорог в районном центре дополнительно направят 2,7 миллиона рублей. Всего выделено 10,4 миллиона. В настоящее время новый асфальт укладывают на трех улицах.