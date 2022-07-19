В Орле несколько домов, детсадов и школа остались до августа без горячей воды

В Орле проходит отключение горячей воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле несколько жилых домов, а также два детских сада и школа до августа остались без горячего водоснабжения. Отключение затронуло Заводской и Железнодорожный районы, публикуем список адресов.

До 17.00 29 июля подача горячей воды остановлена в дома по улице Ливенской №30, 30а, 30б, 30г, 48а, 48б.

А до 1 августа, тоже до 17.00, в зону отключения с сегодняшнего дня, 19 июля попали, следующие дома: улица Комсомольская, 248, 256, 260, 268 (детский сад №72), 270, улица Латышских Стрелков, 101 (детский сад №48) и 103 (школа №34).

В пресс-службе администрации Орла, со ссылкой на диспетчера ООО «Газпром теплоэнерго Орел», сообщили, что отключения связаны с плановыми работами.