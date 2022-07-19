В ДТП погибла девушка Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле 19-летний лихач на "ВАЗе" насмерть сбил девушку-пешехода. Трагическое ДТП случилось 18 июля в Зареченском микрорайоне.

Было около половины десятого вечера, когда молодой человек на "Семерке" ехал по улице Генерала Ковалева со стороны Емлютина. На перекрестке с Бульваром Молодежи, не оборудованном светофором, машина протаранила 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть.

Шансов выжить у нее не было, от травм пешеход скончалась прямо на месте происшествия еще до приезда скорой, как сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Местные жители неоднократно жаловались на слабую организацию дорожного движения в Зареченском микрорайоне. В социальных сетях орловцы регулярно обсуждают отсутствие пешеходных переходов, автобусных остановок, бледного освещения и пробки.