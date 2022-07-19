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Спорт19 июля 2022 6:36

Этап чемпионата России по пляжному волейболу стартует в Орле

Соревнования пройдут с 20 по 23 июня
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Архив "КП"

В Орле стартует этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования пройдут с 20 по 23 июля.

Локацией для игр станет площадь Ленина, на которой оборудована площадка, а также городской парк. Этап всероссийских соревнований в Орле пройдет уже во второй раз. За победу сразятся спортсмены не только из России, но также Белоруссии и Китая. Соревноваться будут как мужчины, так и женщины.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, стартуют игры в 10.00. Посмотреть и поболеть за спортсменов может каждый желающий.