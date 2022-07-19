Этап чемпионата России по пляжному волейболу стартует в Орле

Фото: Оксана ЗУЙКО Фото: Архив "КП"

В Орле стартует этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования пройдут с 20 по 23 июля.

Локацией для игр станет площадь Ленина, на которой оборудована площадка, а также городской парк. Этап всероссийских соревнований в Орле пройдет уже во второй раз. За победу сразятся спортсмены не только из России, но также Белоруссии и Китая. Соревноваться будут как мужчины, так и женщины.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, стартуют игры в 10.00. Посмотреть и поболеть за спортсменов может каждый желающий.