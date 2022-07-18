Под Орлом мотоциклист без прав "уронил" несовершеннолетнюю пассажирку

Мотоциклист слишком разогнался на грунтовке Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области 14-летняя девочка получила травмы, упав с мотоцикла. Пассажирку "уронил" 20-летний парень, у которого даже не было водительских прав.

ДТП случилось в Дмитровском районе в минувшую субботу, 16 июля. Примерно в восемь вечера молодой человек и его несовершеннолетняя пассажирка ехали по грунтовке в поселке Кастоборовки. Водитель мотоцикла "Wels Planeta Sport" слишком сильно разогнался, пассажирка не удержалась и слетела с байка.

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные 16-17 июля на дорогах области случилось 31 ДТП, в них пострадали 3 человека.