Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловцы отметили День Металлурга. Тематический праздник прошел на опушке Медведевского леса.

День металлурга на Орловщине отпраздновали в прошлое воскресенье, 17 июля. В Медведевском лесу для гостей приготовили различные мастер-классы, спортивные конкурсы, квест-игру и традиционный концерт. Орловцев учили плести из разных материалов, варить мыло, мастерить куклу. Любители спорта соревновались в конкурсах с гирей, забивали в пень гвозди и перетягивали канат. Дети и взрослые с радостью знакомились с пони и лошадками из конного клуба.

Закончилось мероприятие праздничным концертом от КДЦ «Металлург», сообщает пресс-служба городской администрации,