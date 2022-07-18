В Новодеревеньковском районе появился автоклуб. С новым передвижным центром появится возможность проводить концерты в самых отдаленных деревнях.

Многофункциональный культурный центр Новодеревеньковский район получил в рамках нацпроекта «Культура».

- Передвижной дом культуры легко трансформируется в концертную площадку. Также он оснащен звуковой и осветительной аппаратурой, кинопроектором, экраном и автономным генератором,а также имеет выход в интернет, –уточнили в пресс-службе Правительства Орловской области.

С таким оснащением творческие коллективы смогут развернуть сцену прямо на улице, выступить перед зрителями в любую погоду, а также показать кино.