Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

За 10 дней на орловцев завели 16 уголовных дел за наркопреступления. Полицейские подвели итоги первого этапа операции «Мак».

Мероприятие по раскрытию наркопреступлений, прошло в регионе с 22 июня по 1 июля. За это время сотрудники полиции выявили 16 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 7 из которых с тяжким составом преступления. По каждому из них возбудили уголовное дело.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что из незаконного оборота изъяли 228 граммов наркотических средств. Кроме того, полицейские нашли в общей сложности 219 кустов опасного «урожая», который посеяли орловцы, а также уничтожили дикорастущие наркосодержащие растения на площади в 460 квадратных метров. Под административку попали 25 орловцев, которые выплатят 137 тысяч рублей штрафа по решению суда.