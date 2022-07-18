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Происшествия18 июля 2022 11:32

За 10 дней на орловцев завели 16 уголовных дел за наркопреступления

Полицейские подвели итоги первого этапа операции «Мак»
Нина СОКОЛОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Архив "КП"

За 10 дней на орловцев завели 16 уголовных дел за наркопреступления. Полицейские подвели итоги первого этапа операции «Мак».

Мероприятие по раскрытию наркопреступлений, прошло в регионе с 22 июня по 1 июля. За это время сотрудники полиции выявили 16 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 7 из которых с тяжким составом преступления. По каждому из них возбудили уголовное дело.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что из незаконного оборота изъяли 228 граммов наркотических средств. Кроме того, полицейские нашли в общей сложности 219 кустов опасного «урожая», который посеяли орловцы, а также уничтожили дикорастущие наркосодержащие растения на площади в 460 квадратных метров. Под административку попали 25 орловцев, которые выплатят 137 тысяч рублей штрафа по решению суда.