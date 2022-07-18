В ДТП пострадала женщина-пешеход Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле автобус сбил женщину. Она получила ранения, приведшие ее на больничную койку.

ДТП случилось накануне, 17 июля, поздним вечером. Все произошло на улице Ливенской. Автобус "Bova" ехал со стороны 1-й Курской в направлении Молдавской, за рулем был 20-летний водитель. В районе дома №3 на дорогу вышла 36-летняя женщина, автобус протаранил пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные на дорогах региона произошло 31 ДТП, пострадали в авариях и получили ранения разной степени тяжести три человека.