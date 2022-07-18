В дачном поселке под Орлом сгорела баня Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В пригороде Орла случился крупный пожар в садоводческом товариществе. Сгорела баня, огонь едва не уничтожил дачный дом.

Подробности рассказали в региональном МЧС. Все случилось воскресным вечером, в шестом часу. Когда пожарные прибыли на место происшествия, в СНТ "Импульс", в бане горела кровля, огонь повредил веранду дачного дома. Пламя могло перекинуться на остальную его часть.

- В результате пожара кровля бани выгорела на площади 8 квадратных метров, частично обрушилась, веранда дома выгорела на площади 20 квадратных метров, выгорела деревянная обрешетка мансарды на площади 5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области о нанесенном огнем ущербе.

На какую сумму набедокурил огонь еще предстоит посчитать. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.