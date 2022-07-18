Орловский суд на 2 миллиона оштрафовал за взятки инспектора технадзора

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд на два миллиона рублей оштрафовал за взятки инспектора технадзора. Мужчина фиктивно принимал экзамен на право управление тракторами и другой самоходной техникой.

37-летний инспектор отдела регионального надзора департамента надзорной и контрольной деятельности организовал нехитрую коррупционную схему. С желающих сдать экзамен и получить права на управление техникой мужчина брал взятки. Установлено, что в 2020 году через посредника он получил больше 50 тысяч рублей от троих желающих сдать экзамен. Но был пойман на нарушении закона. Дело по статье о получении взятки расследовал следком.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Орловской области.