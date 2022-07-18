Прохладной и дождливой будет новая рабочая неделя в Орле

Новая рабочая неделя отметится дождем и невысокими температурами Фото: Ольга СУПОНЕВА

Наступившая рабочая неделя выдастся прохладной и дождливой. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 18 - 22 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 18 июля облачно с прояснениями, дождь. Температура до +20 градусов, ветер северо-западный 4 м/с. Давление 744 мм рт.ст.

Во вторник 19 июля пасмурно, небольшой дождь. На термометрах от +10 до +21 градуса, ветер западный 4 м/с, атмосферное давление на уровне 746 мм рт.ст.

В среду 20 июля снова небо затянуто тучами. В ночное время на термометрах +11 и небольшой дождь, днем до +21, дождь. Ветер западный 6 м/с, давление ниже нормы, 739 мм рт.ст.

В четверг 21 июля опять пасмурное небо и дождь в дневное и ночное время. Температура воздуха от 12 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный 6 м/с, атмосферное давление еще ниже: 736 мм рт.ст.

В пятницу 22 июля температура пойдет вверх, ночью ожидается +13 днем +23 градуса. Облачно, ночью небольшой, днем затяжной дождь. Ветер с севера 4 м/с, давление 740 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам в выходные потеплеет уже до +27 градусов, дожди закончатся. А на будущей неделе ожидается возвращение жаркой погоды в регион.