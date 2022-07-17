Орловцев приглашают на выставку скульптора Александра Бурганова. Экспозиция развернулась в Орловском музее изобразительных искусств.

Выставка с экспонатами Московского Государственного музея «Дом Бурганова» начала работать в Орле с 14 июля. Работы скульптора и графика Александра Бурганова неслучайно представили орловцам в преддверии Дня города. Как отметили в пресс-службе облсовета, в областном центре установлено три созданных им памятника: мемориал в честь 400-летия основания города Орла, памятник комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и монумент героям Гражданской войны.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 11 сентября.

ул. Октябрьская, 29

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