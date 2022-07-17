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Общество17 июля 2022 16:35

Орловским первоклашкам, оказавшимся в трудной ситуации, подарят ранцы

Портфели получат 76 будущих школьников
Нина СОКОЛОВА

Орловским первоклассникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подарят ранцы. Портфели получат 76 будущих школьников.

Ортопедические ранцы для ребят из малообеспеченных семей подготовили в Управлении социальной поддержки, опеки и попечительства в рамках акции «Дорога в школу». По информации пресс-службы администрации Орла, подарки 76-ти юным орловцам раздадут в августе на праздничных мероприятиях.

Напомним, благотворительная акция «Дорога в школу» продлится до конца августа. Помочь ребятам из малообеспеченных семей и детям-инвалидам собраться в школу может любой желающий. На интересующие вопросы ответят по телефону: +7 (4862) 76-17-41.