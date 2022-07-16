В разгар купального сезона учащаются случаи, когда дети остаются без присмотра взрослых около водоемов Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловцам рассказали, как обеспечить безопасность детей на водоемах. Профилактический рейд провели сотрудники МЧС на городском пляже.

В разгар купального сезона учащаются случаи, когда дети остаются без присмотра взрослых около водоемов. В связи с этим в очередной профилактический рейд по городскому пляжу вышли сотрудники МЧС вместе с Уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским. Взрослым, отдыхающим возле Оки, спасатели напомнили о том, что дети в обязательном порядке должны быть под контролем возле воды, а юным орловцам рассказали о правилах поведения на водоемах. Без внимания не оставили и тех, кто катался на катамаранах и лодках по реке. Им вручили памятки.

Особенную обеспокоенность у сотрудников чрезвычайного ведомства вызывают необорудованные для купания места отдыха Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Особенную обеспокоенность у сотрудников чрезвычайного ведомства вызывают необорудованные для купания места отдыха, которых вдоль реки Оки немало. В ходе патрулирования ребятам напомнили о недопустимости купания в незнакомых местах и там, где установлены запрещающие знаки, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.