Орловщина возьмет кредит в 450 миллионов на развитие туристического кластера

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Орловская область возьмет в кредит 450 миллионов рублей на развитие туризма. Льготный заем региону одобрило Правительство РФ.

- На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию одобрено выделение 35,3 млрд рублей на предоставление льготных кредитов и займов в рамках программы «Инфраструктурное меню» 6 регионам. В их числе и Орловская область, наш регион получит бюджетный кредит в размере 450 миллионов рублей для строительства инфраструктуры при развитии туристического кластера «Дубрава», - сообщила пресс-служба Правительства Орловской области.

Льготный кредит Орловщина получит как регион с наименьшим госдолгом, одобрил выделение средств Владимир Путин.