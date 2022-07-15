Орловская биржа деловых контактов способствовала подписанию уже трех десятков договоров о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Корпорации развития Орловской области

Мероприятие состоялось вчера, 14 июля, в мегакомплексе «ГРИНН» и собрало представителей 63 промышленных предприятия из Орловской, Курской, Липецкой, Тульской, Рязанской областей.

«В эпоху изменения рыночной конъюнктуры, разрыва логистических цепочек и, как следствие, активизации региональных экономик, очень важно вот так собирать производственников вместе, давать им возможность знакомиться, общаться, обмениваться информацией. Руководитель департамента промышленности и торговли Максим Петров пригласил участников открывать бизнес в первую очередь на площадках наших преференциальных зон – особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Орел» и на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск», а также иметь в виду два индустриальных парка на территории города Орла – «Регион 57» и «Новосильское шоссе, которые откроются в следующем году. КРОО традиционно окажет всемерное содействие инвесторам в построении бизнеса на этих площадках», - отметил Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской.

Фото: пресс-служба Корпорации развития Орловской области

Биржа деловых контактов проходит в Орле во второй раз. Это площадка для поиска бизнес-партнеров и установления деловых связей. По информации Максима Петрова, после первой биржи, которая прошла в апреле этого года, участники подписали друг с другом около трех десятков договоров о сотрудничестве.

Участвовавший в мероприятии заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов отметил: «На сегодняшний момент по тем встречам, которые состоялись на первой бирже, у нас идет согласование конструкторской документации, предприятия начинают работать по вопросу импортозамещения и, в первую очередь, по вопросу производства комплектующих для нашей сельхозтехники. Мне бы очень хотелось, чтобы с сегодняшнего мероприятия все уехали с положительными эмоциями и с теми контактами, которые позволят развивать предприятия и наши регионы в целом».

Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области, говоря о значимости мероприятия, пояснил, что сегодня, когда иностранные поставщики отказываются от выполнения своих обязательств, отечественные предприятия, с одной стороны, оказались в рисковой ситуации, потому что не могут своевременно выполнить те или иные заказы, а с другой стороны, у них появились и большие возможности. Это связано с тем, что многие бренды ушли с рынка и те предприятия, которые оперативно реагируют на изменения , захватывают новые доли рынка.

«Например, наш орловский завод «Фригогласс Евразия», который поставляет оборудование для магазинов, сейчас выпустил фармацевтический холодильник. И уже заключил договор на поставку с одной из крупнейших сетей, которая насчитывает более 3 тысяч аптек. Но! Что мешает предприятиям осваивать новые виды изделий? Для того, чтобы выпустить то или иное изделие, нужен определенный набор оборудования и не всегда он у предприятия в наличии. И необходимо либо его купить, обучить людей, запустить процесс, либо нанять кого-то на субконтракт. Для того, чтобы предприятия могли оперативно сконцентрироваться на выпуске новых изделий, им необходимо собрать пул субподрядчиков и поставщиков, чему и посвящено это мероприятие. Благодаря этому, наши производители могут очень оперативно освоить новые виды изделий и быстро выпустить их на рынок, сокращая срок от разработки до коммерциализации. Участники биржи деловых контактов это очень оценили. Благодарю за организацию Торгово-промышленную палату Орловской области. И мы регулярно совместно регулярно проводить такие мероприятия для предпринимателей», - подчеркнул Максим Петров.

Фото: пресс-служба Корпорации развития Орловской области

Он также добавил, что наш регион предлагает для предприятий Орловской области и соседей, которые пожелают здесь развивать бизнес , такую меру поддержки как льготные займы по ставке 1% годовых на приобретение оборудования. И еще, тем предприятиям, у которых есть кредиты, полученные после 21 апреля 2022 года на оборотные цели, возможно компенсировать процентную ставку в размере ключевой ставки Центробанка. Для этого просто нужно обратиться в Фонд развития промышленности Орловской области. На сегодняшний день, как уточнил Максим Петров, уже трем предприятиям сделали такую компенсацию.

Своим мнением о полезности орловской биржи деловых контактов поделились гости. В частности:

Сергей Владимиров, генеральный директор компании «Энергопроф», Орловская область: «Это мероприятие, где однозначно можно найти полезные контакты. Для нас, компании, которая запустилась в Орловской области меньше года назад, важно стать здесь узнаваемой. Потому что рано или поздно у промышленных предприятий Орловской области возникнет потребность в том, что мы или производим, или поставляем. И, конечно, гораздо проще будет взаимодействовать, когда установятся личные контакты».

Екатерина Правилина, коммерческий директор производственной компании «Таймс», Рязанская область: «Мы с 2000-го года занимаемся производством полиэтиленовой упаковки и с 2015-го стали заниматься производством красителей для пластика. Нам формат этого мероприятия понравился. В момент изменения всех логистических потоков как в закупках, так и в продажах, мы тоже стараемся меняться. Будучи ориентированными на импорт из Китая или на экспорт в Казахстан и Беларусь, мы иногда не знаем, что наша продукция требуется в соседних регионах, даже несмотря на развитые интернет- ресурсы, порой не можем найти точки сбыта или поставщиков. Поэтому и интересно, почему бы, обладая собственным транспортом, нам не развивать сотрудничество с близлежащими регионами. Вот мы тут нашли уже друг друга с компанией «Элат» по производству медицинских инструментов и договорились о сотрудничестве. Вот поэтому такие встречи и необходимы в постоянном режиме и нужно в них участвовать».

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