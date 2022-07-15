Из-за забега и велогонки 31 июля в Орле будет перекрыто движение

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Орловским автолюбителям в последний день июля придется искать обходные пути, при поездках по городу. 31 числа в городе состоятся легкоатлетический забег и велогонка, часть улиц будет перекрыта.

Спортивные события посвящены приближающемуся Дню города: 5 августа Орел отметит 456 годовщину с даты основания. Спортсмены посоревнуются в центральной части города. По этой причине будут запрещены движение и стоянка.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, 31 июля с 10.30 до 13.00 будет закрыт проезд по улице Салтыкова-Щедрина от Красноармейской до Полесской, по Максима Горького от 60-летия Октября до Брестской, по Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина, по Ленина от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, а также по самой улице Пролетарская гора.

С полуночи и до 13.30 стоянка будет запрещена на участке улицы Ленина от Горького до Салтыкова-Щедрина, по Горького от Красноармейской до Ленина, по Пионерской от Горького до Салтыкова-Щедрина, по Красноармейской от Горького до Салтыкова-Щедрина, по самой улице Салтыкова-Щедрина на участке от Красноармейской до Полесской, а также припарковаться на получится на площади Ленина.