На подрядчика, ремонтирующего Красный мост Орла, завели административку

Прокурор побывал на Красном мосту

Фирме "УПМК-22", которая ремонтируют Красный мост в Орле, придется заплатить административный штраф. Прокуратура выявила нарушения в сфере охраны труда.

Прокурор области Алексей Тимошин побывал на мосту после того, как тут 6 июля упал гусеничный кран. К счастью тогда никто не пострадал, но случаем заинтересовалось надзорное ведомство. Уже известные первые результаты проверки.

- В деятельности ООО «УПМК-22» выявлены нарушения требований законодательства об охране труда. Также в ходе прокурорской проверки подрядной организацией не были представлены документы, подтверждающие, что гусеничный кран, используемый при проведении работ, поставлен на учет в составе опасного производственного объекта в соответствующем государственном реестре в органах Ростехнадзора, что не соответствует требованиям законодательства, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В итоге прокуратура внесла представление замгубернатора Владимиру Ивановскому. А директору подрядной фирмы Николаю Кутлунину внесено предостережение о недопустимости нарушения закона. Также он стал фигурантом административных дел о нарушении трудового законодательства и нарушении закона об охране труда.