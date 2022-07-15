Вода в Оке в районе центрального пляжа Орла оказалась непригодна для купания

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Роспотребнадзор продолжает мониторить качество воды в реках и озерах Орловщины. Специалисты ведомства отбирают пробы и исследуют их в лаборатории. В реке Оке, в районе центрального пляжа Орла, вода оказалась непригодна для плавания.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, качество воды не соответствует требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическим показателям. А вот в озере Светлая жизнь, где ранее купаться было нельзя, вода, судя по последним исследованиям, оказалась вполне пригодной для плавания.

Купаться не стоит еще в нескольких водоемах, где вода не соответствует нормативам по микробиологическим и гигиеническим показателям. Это пруды в деревне Большое Сотниково Урицкого района, Первый Воин Мценского района, а также пруды в деревнях Разбегаевка и Ждимер Знаменского района.