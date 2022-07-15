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Спорт15 июля 2022 9:01

На Светлой жизни в Орле пройдут соревнования по парусному спорту

Студенческая регата запланирована на август
Источник:kp.ru
Соревнования по парусному спорту пройдут в августе

Соревнования по парусному спорту пройдут в августе

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Главное городское озеро Орла Светлая жизнь станет местом для проведения соревнований по парусному спорту. В августе здесь пройдет уже 11-я по счету студенческая регата "Регион 57".

Соревнования развернутся с 4 по 8 августа. Они пройдут в разных возрастных категориях. Самыми старшими участниками станут капитаны в возрасте 15 лет и старше, а самыми младшими - ребята 9-10 лет. Организует соревнования федерация парусного спорта Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, на период проведения соревнований в озере Светлая жизнь запрещено будет ходить любым судам: лодкам, гидроциклам и так далее. Исключение - суда МЧС.