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Общество15 июля 2022 8:07

В Орловской области за 24 миллиона рублей отремонтируют больницы

Обновление ждет 5 медицинских учреждений
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области нашлись 24 миллиона рублей на ремонт больниц. Деньги поручил выделить глава региона Андрей Клычков, сумма пойдет на то, чтобы привести в порядок 5 медицинских учреждений.

Ремонт пройдет в Хотынецкой и Залегощенской центральных районных больниц, Орловском противотурберкулезном диспансере, психиатрической больнице, а также городской больнице Боткина в Орле. Такую информацию озвучила пресс-служба областного правительства.

Известно, что в Хотынецкой больнице заменят систему водоснабжения, а в больнице Боткина отремонтируют помещения и изоляционные боксы.