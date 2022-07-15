В Орловской области за 24 миллиона рублей отремонтируют больницы

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области нашлись 24 миллиона рублей на ремонт больниц. Деньги поручил выделить глава региона Андрей Клычков, сумма пойдет на то, чтобы привести в порядок 5 медицинских учреждений.

Ремонт пройдет в Хотынецкой и Залегощенской центральных районных больниц, Орловском противотурберкулезном диспансере, психиатрической больнице, а также городской больнице Боткина в Орле. Такую информацию озвучила пресс-служба областного правительства.

Известно, что в Хотынецкой больнице заменят систему водоснабжения, а в больнице Боткина отремонтируют помещения и изоляционные боксы.