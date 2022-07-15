Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась на дороге в Орловской области

В ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области угодила в кювет иномарка. Автомобиль "Чери" вылетел с дороги и опрокинулся, есть пострадавшие.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, все случилось на дороге "Покровское-Вязовое" вечером 14 июля. За рулем легковушки был 46-летний мужчина. В районе второго километра автомобиль не послушался своего водителя, мужчина потерял контроль над управлением, в итоге легковушка кувыркнулась в кювет.

Сам водитель получил серьезные травмы, он госпитализирован. Также пострадала и 51-летняя пассажирка, она травмировалась, но госпитализация не потребовалась.

Всего за прошлые сутки полицейские зафиксировали на орловских дорогах 14 ДТП. В остальных авариях обошлось без жертв и раненых.