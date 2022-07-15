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Общество15 июля 2022 7:50

Под Орлом гаишники вызволили из беды водителя

Машина с неисправным генератором заглохла на опасном участке дороги
Нина СОКОЛОВА
Полицейские не оставили в сложной ситуации угодившего в нее водителя

Полицейские не оставили в сложной ситуации угодившего в нее водителя

Под Орлом гаишники вызволили из беды водителя. Машина с неисправным генератором заглохла на опасном участке дороги.

Автомобиль сломался на трассе «Орел-Тамбов», когда семья возвращалась с отдыха. В неисправность пришел генератор, поэтому водителю ничего не оставалось, кроме как остановиться на опасном участке дороги. Ситуация осложнялась тем, что поломка произошла поздно вечером. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в тот день на дежурстве в Свердловском районе были инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Алексей Уваров и Николай Воробьев. Они заметили припаркованную иномарку и предложили водителю помощь.

Так как выручать его уже ехал знакомый, полицейские все же не оставили семью в опасности на дороге и отбуксировали машину в безопасное место.