Полицейские не оставили в сложной ситуации угодившего в нее водителя

Под Орлом гаишники вызволили из беды водителя. Машина с неисправным генератором заглохла на опасном участке дороги.

Автомобиль сломался на трассе «Орел-Тамбов», когда семья возвращалась с отдыха. В неисправность пришел генератор, поэтому водителю ничего не оставалось, кроме как остановиться на опасном участке дороги. Ситуация осложнялась тем, что поломка произошла поздно вечером. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в тот день на дежурстве в Свердловском районе были инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Алексей Уваров и Николай Воробьев. Они заметили припаркованную иномарку и предложили водителю помощь.

Так как выручать его уже ехал знакомый, полицейские все же не оставили семью в опасности на дороге и отбуксировали машину в безопасное место.