В усадьбе Шеншиных продолжается реконструкция

В Орловской области продолжается благоустройство парка-усадьбы Шеншиных. На территорию завозят необходимый материал и готовят ее к укладке дорожек.

Как уточнили в пресс-службе Правительства области, реконструкция парка-усадьбы Шеншиных в деревне Волково Мценского района ведется за счет средств федерального гранта, полученного в 2021 году.На сегодняшний день подрядчик провел земляные работы, чтобы начать укладку дорожек. На территорию привозят песок, щебень и бордюры. Также рабочие демонтировали старую плитку, а на главных тротуарах парка вскоре появится новая.

Масштабные работы по реконструкции начались весной 2020 года, в канун 200-летия поэта. На Орловщине утрачены родовые усадьбы Фета. Усадьба Шеншиных в селе Волково Мценского района, пожалуй, единственная сохранившаяся достопримечательность в нашем регионе, связанная со знаменитым земляком. Здесь поэт частенько гостил у родни, здесь же познакомился и подружился с Тургеневым.