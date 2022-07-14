В Орле возобновилось строительство моста для коммуникаций

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле возобновилось строительство коммуникационного моста, расположенного рядом с Красным. Оно было приостановлено после того, как при монтаже балки 6 июля упал кран. Теперь работа опять ведется.

Мост через Оку, соединяющий Заводской и Железнодорожный районы, нужен для коммуникаций: тут пройдет теплотрасса, все линии связи, тепловолокно. По информации пресс-службы горадминистрации, в строительстве задействованы 18 человек. На днях начнется прокладка труб, после пройдет переключение водопровода.

По планам, мост должны построить и перенести все коммуникации до начала отопительного сезона.