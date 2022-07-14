Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

За изготовление и продажу системы видеонаблюдения орловец попал под суд. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

36-летний житель областного центра самостоятельно собрал систему видеонаблюдения, которую в дальнейшем незаконно продал. Все необходимые комплектующие орловец приобрел заранее. Конечно же, лицензии на изготовление таких технических средств у него не было.

- Советский районный суд Орла признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Теперь орловец выплатит 30 тысяч рублей штрафа. В законную силу судебный приговор еще не вступил.