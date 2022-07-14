Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Орловской области перезахоронили останки 31 красноармейца. Церемония прошла на территории военно-исторического комплекса «Вяжи».

В рамках «Вахты Памяти – 2021-2022» поисковики вели раскопки в Новосильском и Болховском районах. Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области, останки бойцов Красной Армии были найдены и подняты региональной поисковой организацией «Отечество», в состав которой вошли различные поисковые отряды, в том числе и отряд судебных приставов. Красноармейцев перезахоронили с воинскими почестями на территории военно-исторического комплекса «Вяжи» Новосильского района.

Память павших героев участники церемонии почтили минутой молчания, а также возложили цветы с венками к братской могиле и обелиску Воинской славы.