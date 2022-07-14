В Ливенском районе сгорел автомобиль. Машина полыхала в селе Лютое.

Пожар случился накануне, 13 июля, около шести вечера.

С огнем боролись сотрудники пожарно-спасательной части и добровольцы. Автомобиль полностью выгорел. К счастью, обошлось без пострадавших. Возможно, пожар начался из-за аварийного режима работы электрики транспортного средства.

- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 19 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний, 12 на различные происшествия и помощь населению, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.