Водитель "Приоры" травмировался Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом перевернулась «Лада Приора». Водитель отечественной легковушки получил травмы.

Авария произошла сегодня, 14 июля, ранним утром. 19-летний орловец не справился с управлением своего автомобиля. Было около пяти часов, когда он ехал по дороге «Нарышкино-Сосково». В районе восьмого километра «Лада Приора» скатилась в кювет и перевернулась.

В отделе пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что в результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения.