Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле проводится благотворительная акция «Дорога в школу». Ежегодно неравнодушные орловцы помогают детям из малообеспеченных семей перед началом учебного года.

Благотворительная акция «Дорога в школу» уже стартовала 13 июля. Сборы в школу довольно проблематичны для некоторых семей. В том числе многодетных, неполных семей, тех, в которых воспитываются дети-инвалиды, сироты. Поучаствовать в доброй акции и помочь юным орловцам приглашают учреждения всех форм собственности и всех неравнодушных жителей региона.

В городской администрации отметили, что больше всего детям к учебному году необходимы портфели, пеналы, тетради, материалы для рисования, лепки и другие школьно-письменные принадлежности. Благотворительное мероприятие в регионе продлится до конца августа. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 (4862) 76-17-41.