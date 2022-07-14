В Орле вводится ограничение движения с 14 по 22 июля

Ограничение движение будет действовать в Орле неделю Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле с 14 по 22 июля вводится ограничение движения по нескольким улицам. Водителям стоит быть бдительнее при проезде в Заводском и Советском районах, публикуем список адресов.

Ограничения будут действовать в районе сквера Ермолова, нескольких домов по улице Комсомольской: № 39; Комсомольская, 64/2; 139, 193, 260, 249, 300, 261а, 269, 356. Также в список вошли участки дорог в районе мужского монастыря по улице 60 лет Октября, Карачевского шоссе, 4 и Октябрьской, 60.

- Временное ограничение связано с демонтажом аварийных элементов обустройства автомобильных дорог, - пояснили в пресс-службе администрации Орла.